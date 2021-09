I consigli al Fantacalcio per la quarta giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla terza giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

E’ arrivata la giornata, la quarta, tanto ricca di insidie, quella post coppe Europee e pre turno infrasettimanale. E’ una giornata lunga, che va dal venerdì a lunedì, e le sorprese, per via del turnover, sono dietro l’angolo. Si comincia stasera con Sassuolo-Torino (ore 20.45) e si chiude lunedì con Udinese-Napoli. Nel mezzo, tra sabato e domenica, tante partite delicate e speciali, come Juventus-Milan (domenica, ore 20.45) o Inter-Bologna (sabato, ore 18.00).

Sassuolo-Torino venerdì ore 20.45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Scamacca.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Pjaca; Sanabria.

Hot: Berardi e Mandragora sono le vere garanzie

Not: Milinkovic-Savic non ci convince al 100%

Sorpresa: Zima ha impressionato già alla prima presenza

Genoa-Fiorentina sabato ore 15

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, Tourè, Fares; Destro, Ekuban.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Benassi, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Hot: Rovella sta giocando molto bene. Vlahovic va schierato!

Not: Ekuban non sembra avere il vizietto del gol

Sorpresa: Nico Gonzalez stavolta può essere la scommessa giusta

Inter-Bologna sabato ore 18

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Correa.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

Hot: Brozovic e Barella le certezze nerazzurre. Arnautovic per il gol dell’ex

Not: Gary Medel potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Attenzione alla possibile partenza da titolare di Vidal!

Salernitana-Atalanta sabato ore 20.45

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Bogdan, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Simy, Bonazzoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Ilicic, Pasalic; Zapata.

Hot: Giusto schierare uno dei due fratelli Coulibaly nella Salernitana. Maehle può avere il guizzo giusto

Not: Strandberg ha il cartellino parecchio facile

Sorpresa: chi scommette su Ribery?

Empoli-Sampdoria domenica ore 12.30

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thosrby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Hot: Bajrami sta vivendo un inizio di stagione da urlo! Bene Candreva

Not: Marchizza non ci convince

Sorpresa: Caputo, attenzione al gol dell’ex

Venezia-Spazia domenica ore 15:00

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Okereke, Henry, Johnsen.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Erlic, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Antiste, Gyasi.

Hot: Okereke ci è piaciuto tanto, può far male negli spazi! Bastoni è sempre una buona idea

Not: l’esperienza può non bastare a Molinaro

Sorpresa: Si avvina al ritorno in campo, Nzola è da provare

Lazio-Cagliari domenica ore 18:00

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Hot: Immobile è chiamato al rilancio! Joao è una garanzia! Ci piacciono Pedro e Marin

Not: Meglio evitare Caceres, non sembra proprio al top della forma

Sorpresa: Nuovo tecnico, nuova vita: attenzione a Nandez!

Verona-Roma domenica ore 18:00

VERONA (3-5-2): Montipò; Ceccherini, Günter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Lasagna, Simeone.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Hot: Rilanciate Lasagna, sa come segnare alle grandi! Pellegrini-Veretout bonus d’oro a centrocampo!

Not: Hongla rischia una pesante insufficienza, evitatelo

Sorpresa: Faraoni può cavarsela e regalarvi gioie inaspettate

Juventus-Milan domenica ore 20:45

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Hot: Dybala col Milan non sbaglia mai! Cuadrado-Theo e Brahim sono pronti a farci divertire

Not: Bentancur ci convince poco. Difficile che regali grandi soddisfazioni

Sorpresa: Rebic-Kean dalla panchina possono far male

Udinese-Napoli lunedì ore 20:45

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Hot: Pereyra è uno da bonus, con tutte. Sfruttate il momento di Osimhen!

Not: Becao può andare in enorme difficoltà

Sorpresa: per un argentino il Napoli dà stimoli particolari, occhio a Molina!