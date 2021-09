La quarta giornata inizia con Sassuolo-Torino, anticipo che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Archiviata la tre giorni di calcio europeo, la Serie A torna in campo questa sera con l’anticipo Sassuolo-Torino. Reduci dalla bella e beffarda prova contro la Roma, i padroni di casa cercano i primi gol e la prima vittoria di fronte ai propri tifosi dopo lo 0-0 contro la Sampdoria. Mister Dionisi può contare su tutti gli effettivi, eccezion fatta per Obiang e Romagna. Discorso diverso, invece, per mister Juric che dovrà fare a meno di Belotti , Izzo, Verdi e Zaza. Il 4-0 contro la Salernitana ha restituito un po’ di entusiasmo ai granata che dovranno vedersela anche con la cabala, visto che l’ultimo successo in Emilia risale al 2014 (6 pareggi e una vittoria neroverde negli ultimi sette anni). Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Roma punti 9, Napoli 9, Milan 9, Bologna 7, Inter 7, Udinese 7, Lazio 6, Fiorentina 6, Sassuolo 4, Atalanta 4, Venezia 3, Empoli 3, Torino 3, Genoa 3, Sampdoria 2, Spezia 1, Juventus 1, Cagliari 1, Verona 0, Salernitana 0.