Il bollettino Covid in Italia con casi, vittime, tamponi e terapie intensive di oggi venerdì 17 settembre 2021

È stato pubblicato dal Ministero della Salute il bollettino con i dati Covid in Italia di oggi 17 settembre 2021. I nuovi casi registrati sono 4.552 mentre le vittime da coronavirus 66, ma con alcuni riconteggi: i tamponi effettuati sono stati 284.579 nelle ultime 24 ore, con l’indice di positività che si attesta all’1,59%. Ieri invece i casi erano 5.117 ma a fronte di 306.267 test. Buono il dato delle terapie intensive, con un saldo di meno sei persone ricoverate (34 nuovi ingressi, 525 attuali in totale). Per quanto riguarda i nuovi casi, in testa la Sicilia con 602 e poi la Toscana con 494.