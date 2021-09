CMIT TV | Milan, ecco la verità dietro al rinnovo di Ibrahimovic

Ai microfoni di CMIT TV, Michael Cuomo ha spiegato tutti i motivi dietro il rinnovo di Ibrahimovic al Milan

Zlatan Ibrahimovic continua senza dubbio a far discutere. Se non altro per le condizioni fisiche che non sembrano dare continuità a lui e al Milan, dal momento che dopo il rientro con gol alla Lazio si è subito fermato di nuovo. Il rinnovo di contratto d'oro dello svedese è uno strappo alla regola della nuova politica rossonera. Ospite nel TG di CMIT TV, il giornalista Michael Cuomo ha spiegato e svelato quali sono i veri motivi – oltre a quelli tecnici – che hanno spinto Maldini e la dirigenza a investire un altro anno su Ibrahimovic.

Fattore Ibra – “E’ un giocatore che ti fa la differenza ma lo vedremo, purtroppo, sempre meno in campo. E’ un’eccezione economicamente. Da quando è arrivato, l’azienda Milan ha avuto la possibilità di aggiungere due nuove sponsor al mese. 7 milioni sono un rischio, per un calciatore che ti dà meno in campo però dal punto di vista aziendale capisco e condivido l’investimento. Il Milan, poi, aveva bisogno di un giocatore come Ibra, anche per come viene visto dall’avversario. Senza sarebbe un’altra cosa. Avere Ibra tutti i giorni a Milano cambia”