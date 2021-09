Tomori ora pensa al Milan | Ritorno al Chelsea? Ecco la risposta

Fikayo Tomori, intervistato da DAZN, ha escluso, per il momento, un suo ritorno al Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni

Lunga intervista rilasciata da Fikayo Tomori. Il difensore del Milan, acquistato a titolo definitivo dai rossoneri, durante il calciomercato estivo, per più di 28 milioni di euro, dopo averlo prelevato dal Chelsea a gennaio, in prestito con diritto di riscatto, ha parlato ai microfoni di DAZN, nella prima puntata di Culture. Tanti gli argomenti trattati dal calciatore, che è tornato alla sua infanzia.

Tomori si è soffermato chiaramente sul Milan, giurando amore ai rossoneri: “Tornare al Chelsea con Abraham? Non so, adesso sto benissimo al Milan, amo il Milan. Ovviamente il Chelsea è stato parte importantissima della mia vita per 15-16 anni e sono riuscito a realizzare i miei sogni giocando in tutte le competizioni, ma adesso sono molto felice al Milan e sono felice di quello che stiamo facendo; adesso abbiamo anche la Champions League finalmente e magari possiamo vincerla come il Chelsea”.

Su Milano: “Sto molto bene qui, la vita è differente rispetto all’Inghiltterra: i ritmi sono più rilassati, lì sono tutti sempre di fretta, qui è tutto più tranquillo. Mi piace lo stile di vita italiano: dopo l’allenamento ti bevi un caffè, ti fai una passeggiata tranquillo… Mi ricordo la prima volta che ho visto il Duomo: è stato… wow! È stato qualcosa di speciale, è così imponente, è così italiano”.