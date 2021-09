Manovre a costo zero, la mossa di Paratici che spaventa la Juve

Non solo la Juventus su Rudiger del Chelsea, anche il Tottenham di Paratici pensa al difensore in scadenza di contratto

In scadenza di contratto a giugno 2022, Antonio Rudiger fa gola a svariati club europei ma vaglia il rinnovo col Chelsea. Su di lui ci sono gli occhi della Juventus ma qualora non firmasse il prolungamento a infastidire i bianconeri ci sarebbe l’ex dirigente Fabio Paratici, che starebbe pensando proprio al tedesco per rinforzare la difesa del Tottenham. Gli Spurs, conferma ‘express.co.uk’, potrebbero farsi avanti con una nuova offerta.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Contatti con il Real Madrid | Sì al prestito alla Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, anche il Tottenham di Paratici vuole Rudiger

LEGGI ANCHE >>> Offerta succulenta: parametro zero di lusso, Juve in agguato

La dirigenza del Chelsea, dal canto suo, nei prossimi mesi potrebbe decidere di metterlo sul mercato già a gennaio per evitare la sua partenza a parametro zero a fine stagione. La Juventus, dunque, segue Rudiger ma rischia la beffa da parte di Paratici. Il giocatore, in Italia, è stato accostato anche a Roma e Milan.