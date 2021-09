Offerta succulenta: parametro zero di lusso, Juve in agguato

La Juventus e la dirigenza bianconera restano alla finestra per Ousmane Dembele, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il Barcellona

Continua la telenovela in casa Barcellona sul futuro di Ousmane Dembele, ancora fermo ai box per l’infortunio rimediato ad Euro 2020 con la maglia della Francia nel match contro l’Ungheria. Il francese sta recuperando dal problema al ginocchio, con Koeman che spera di averlo a disposizione dopo la sosta delle Nazionali di ottobre. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un recupero che sarebbe molto prezioso per il Barça, considerando il periodo di difficoltà dei blaugrana e il tonfo per 3-0 al ‘Camp Nou’ in Champions League con il Bayern Monaco. Oltre al ritorno in campo dell’ex Borussia Dortmund, a tenere banco è anche il rinnovo del giocatore attualmente in scadenza il prossimo giugno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Contatti con il Real Madrid | Sì al prestito alla Juventus

Calciomercato Juventus, Dembele vuole l’aumento: lo scenario sul rinnovo col Barcellona

Una trattativa che va avanti da diversi mesi e che potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane come sottolinea ‘Diario Sport’. Proseguono i contatti tra il rappresentante di Dembele e la dirigenza del Barcellona per cercare di trovare un punto di equilibrio tra le richieste del francese e l’offerta della società catalana, che non ha tanto margine per ampliare ulteriormente il già pesante ingaggio da 9 milioni di euro netti del classe ’96. Dopo l’addio di Messi e Griezmann il nazionale transalpino è uno degli elementi che guadagna di più nella rosa blaugrana, ma la possibilità di liberarsi a parametro zero la prossima estate potrebbe assicurargli uno stipendio ancora più oneroso e succulento rispetto a quello attuale.

Tra le squadre interessate, oltre alle big di Premier League, è segnalata da tempo anche la Juventus, pronta ad approfittare della situazione se tra l’attaccante e il Barça dovesse esserci una fumata nera nelle trattative per il rinnovo.