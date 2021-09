Calciomercato Inter, fuori rosa con Inzaghi | Cessione immediata

Simone Inzaghi sta insistendo sugli stessi uomini. Un solo cambio tra la formazione schierata contro la Sampdoria e quella vista contro il Real Madrid: il rientrante Bastoni al posto di Dimarco. Ma con tutte queste partite, ci sarà bisogno di un po’ di turnover. Nelle rotazioni, però, non rientra un giocatore messo fuori rosa dal tecnico dell’Inter, per il quale Marotta sta lavorando per una cessione lampo… CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU INTERLIVE.