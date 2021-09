La Roma sa solo vincere, cinquina al CSKA Sofia! Osimhen salva il Napoli

Esordio sul velluto per la Roma di Mourinho in Conference League. Un super Osimhen rimonta il Leicester: risultati e classifiche

Una vittoria e un pareggio nella serata europea delle squadre italiane. La Roma di Mourinho travolge il CSKA Sofia al debutto in Conference League, mentre il Napoli di Spalletti rimonta il Leicester nel segno di Osimhen, nella prima di Europa League. L’attaccante firma una doppietta e trascina gli azzurri ad un importante pareggio. Tutto facile, invece, per i giallorossi con protagonisti, Pellegrini, autore di una doppietta, ancora El Shaarawy, Mancini e Abraham. Ecco i risultati e le rispettive classifiche dopo il primo turno. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEICESTER-NAPOLI 2-2: 9′ Perez (L), 64′ Barnes (L), 69′, 87′ Osimhen (N)

ROMA-CSKA SOFIA 5-1: 9′ Carey, 25′ Pellegrini, 38′ El Shaarawy, 62′ Pellegrini, 82′ Mancini, 84′ Abraham

CLASSIFICA GRUPPO C EUROPA LEAGUE: Legia Varsavia 3; Napoli, Leicester 1; Spartak Mosca 0.

CLASSIFICA GRUPPO C CONFERENCE LEAGUE: Roma, Bodo/Glimt 3; Zorja, CSKA Sofia 0.