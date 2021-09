PAGELLE E TABELLINO ROMA-CSKA SOFIA: Pellegrini dipinge, Lam pastrocchia

Pagelle e tabellino di Roma-CSKA Sofia, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Uefa Conference League 2021/22

ROMA

Rui Patricio 6: sul gol resta fulminato ed è praticamente incolpevole, poi non viene chiamato in causa granché.

Karsdorp 6: non proprio in palla nei primi minuti, dopo Roma-Sassuolo era sfinito ed è chiamato agli straordinari. Ci mette qualche minuto per entrare in partita, ma subisce poco. Mourinho lo preserva. Dal 45′ Ibanez 6: insolita la posizione di terzino destro per lui, i primi minuti sono di adattamento ma ci sta. Wildschut lo punta spesso e lo mette in difficoltà, ma senza grandi conseguenze.

Mancini 7: niente affatto impeccabile sul gol di Carey, il pallone gli passa attraverso le gambe non si sa come e l’attaccante del CSKA si ritrova a battere davanti a Rui Patricio. Forse un po’ leggerino. Poi torna ad avere la situazione in mano, imposta e governa senza troppi patemi. E come al solito è letale pure in avanti: stavolta gol da opportunista.

Smalling 6,5: era l’esordio e si è visto, anche come presenza fisica. Un errore in apertura, poi non si registrano altre sbavature. Sfiora pure il gol, ma prende il palo e assiste Mancini. Importante recuperarlo al top.

Calafiori 6,5: Yomov è un cliente non semplicissimo perché ha passo rapido e baricentro basso, va in difficoltà quando attaccato. Meglio in proiezione offensiva, ma si vede che gli manca continuità. La trova nel secondo tempo, quando affonda nella difesa di burro del CSKA e serve il +1 a Pellegrini. Acquisisce molta sicurezza. Dal 77′ Kumbulla sv

Villar 6: anche lui in occasione del gol subito poteva fare senza dubbio di più, il fisico non è la sua caratteristica principale e lo si nota in quell’occasione. Si lascia saltare un po’ troppo facilmente, poi ha paura a intervenire per non causare rigore. Cose buone e altre meno buone. Dal 58′ Veretout 6,5: dopo pochi minuti dal suo ingresso la Roma chiude la partita. Match tutto in discesa. Mette un gran palla sul gol del poler.

Diawara 6: dopo un iniziale imbarazzo generale, a cui comunque partecipa pure lui, diventa importante in fase di pressione alta e recupero palla. Dal 58′ Cristante 6: presidia la sua zona, copre in difesa senza starsi a sbattere troppo. Ordinaria amministrazione.

Carles Perez 6,5: in realtà non è tra i più brillanti nel primo tempo, si vede poco e niente ma poi è decisivo nel recuperare a ridosso dell’area il pallone che finisce sui piedi di El Shaarawy. Poi gioca una partita ordinata.

Pellegrini 7,5: senza Abraham, Veretout e Zaniolo è senza dubbio lui il giocatore più importante in campo. Sta a lui trascinare tecnicamente la squadra, ma lo seguono poco e ha pochi sbocchi. Per questo si mette in proprio e si inventa totalmente la giocata del pari. Poi continua a macinare chilometri, chiude anche in difesa e addirittura fa doppietta, raccogliendo il pallone di Calafiori e spedendolo in porta, quasi senza accorgersene. Dal 75′ Abraham 6,5: il tempo di trovare il gol, con un movimento da punta vera coi tempi giusti.

El Shaarawy 7: si muove molto, anche senza palla, si fa vedere con buona costanza. Va due volte a un passo dal pareggio, prima di testa poi salvato da Yomov. Ma lui continua a stare lì, e il pallone giusto gli arriva al 38′, con un gran destro che si insacca all’angolino. Gol cercato e trovato.

Shomurodov 7: quando parte in mezzo al campo spezza completamente in due il CSKA, è decisivo nelle azioni principali della Roma, svaria per tutto il campo. Sfiora più volte il gol, ma un po’ di sfortuna e il portiere avversario glielo negano. Diventa una specie di regista offensivo, per certi versi in maniera un po’ inaspettata e con le sue caratteristiche. Poi cerca con tutte le sue forze il gol, prende pure un palo, ma non è la sua serata. In compenso fa segnare pure Abraham.

All.: Mourinho 7: ancora una volta la Roma reagisce dopo lo svantaggio e ribalta l’inerzia della partita. Certo, il CSKA non è la squadra più forte affrontata fino ad ora, ma ha comunque creato diversi presupposti per fare di nuovo male ai giallorossi. Niente è mai scontato, soprattutto tenere alta l’attenzione dopo giornate di festa. Parte col piede giusto.