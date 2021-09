Mourinho ‘ufficializza’ il rinnovo di Pellegrini: l’annuncio dopo Roma-CSKA Sofia!

Mourinho conferma l’avanzamento della trattativa per il rinnovo di Pellegrini. L’annuncio del tecnico dopo Roma-CSKA Sofia

La notizia del rinnovo con la Roma di Lorenzo Pellegrini, raccontata negli scorsi giorni su Calciomercato.it, viene di fatto ufficializzata da José Mourinho nel post partita di Roma-CSKA Sofia. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il tecnico portoghese ha annunciato: “La crescita di Pellegrini? Cresciamo tutti insieme e anche io cresco con i ragazzi. È un giocatore di super qualità con grande potenziale. Vorrei dire molto di più, lui mi ha detto che firmerà il suo contratto nei prossimi giorni e potrà dare più forza al suo rapporto con i tifosi in modo decisivo. È un giocatore di qualità, è il capitano ed è importante l’empatia che sta creando con i tifosi”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Mourinho post Roma-CSKA Sofia: Pellegrini e non solo, le dichiarazioni

E sulla partita: “È un ottimo risultato ma non sono soddisfatto della prestazione di questa sera. Cosa non mi è piaciuto? La qualità, il centrocampo con poca intensità, i terzini non hanno spinto. Abbiamo perso tanti duelli difensivi. Shomurodov e Pellegrini pressavano alto. Non abbiamo meritato di vincere con così tanti gol di scarto”. Infine, sulle vittorie consecutive: “Abbiamo dei limiti che dobbiamo gestire perché il campionato è una maratona. Siamo felici di ciò che stiamo costruendo, però dobbiamo essere tranquilli. Il rapporto tra squadra e tifosi è ottimo, ma dobbiamo mantenere la calma. Arriverà la sconfitta e lì dobbiamo essere squadra”.