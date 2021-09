Inter a caccia di un bomber per il futuro, Dzeko non da’ garanzie e Marotta vuole un rinforzo top: sfida con la Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’esordio in Champions League dell’Inter non è stato dei più felici. Prestazione propositiva dei nerazzurri, che però contro il Real Madrid hanno pagato dazio alle tante occasioni non concretizzate sotto porta. I ‘Blancos’ hanno colpito con cinismo nel finale, subito in salita nel girone la strada per gli uomini di Inzaghi. Riflessioni già in corso a livello di mercato, con Dzeko che per quanto sia uomo di manovra forse non è il bomber che serviva per rimpiazzare l’addio di Lukaku. E così, tra i nomi nel mirino di Marotta, ce n’è uno che torna di attualità.

LEGGI ANCHE >>> Beffa Real per Inzaghi, Inter a caccia di gol sul mercato

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter su Gabriel Jesus, lanciata la sfida alla Juventus

Si tratta di Gabriel Jesus, che in estate era stato ripetutamente accostato alla Juventus. Il Manchester City non è poi riuscito ad acquistare Kane, obiettivo prioritario per il centro dell’attacco, e così il brasiliano è rimasto alla corte di Guardiola. Ma continua ad avere poco spazio e dunque si guarda intorno. Secondo ‘Fichajes.net’, in Spagna, Inter e Juventus continuano a pensarci per il futuro e dopotutto anche i bianconeri hanno concluso il mercato senza un botto offensivo. Attenzione però anche al Bayern Monaco, che a sua volta lo aveva già monitorato.