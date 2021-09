Questa sera il Napoli scenderà in campo per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Avversario l’ostico Leicester: le scelte di Spalletti

Dopo tre vittorie in altrettante gare di Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad iniziare la propria campagna europea. Per l’esordio stagionale in Europa League, gli azzurri affronteranno il Leicester in Inghilterra nella gara più ostica del girone. Per l’occasione l’allenatore toscano recupera anche Lorenzo Insigne che dovrebbe peraltro partire da titolare con una chance per Lozano sulla fascia opposta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In avanti spazio ad Osimhen mentre Zielinski sembra in vantaggio su Elmas. In mediana poche alternative con Anguissa e Fabian Ruiz, mentre in difesa Malcuit sembra avanti sulla concorrenza per partire da titolare a destra, con Di Lorenzo nel caso spostato a sinistra. Fiducia a Rrahmani con Koulibaly. Nel Leicester è Vardy il pericolo numero uno.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Soumarè; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. A disposizione: Ward, Amartey, Daka, Wersbury-Hall, Evnas, Iheanacho, Lookman, Pereira, Ndidi. All. Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Marfella, Zanoli, Juan Jesus, Manolas, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. All. Spalletti.

ARBITRO: Martins (Portogallo).