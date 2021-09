Lazio ko in casa del Galatasaray nell’esordio stagionale in Europa League. Clamorosa papera di Strakosha: Sarri ko

La Lazio cade sul campo del Galatasaray nel match d’esordio in Europa League. Brutto scivolone degli uomini di Sarri, che hanno impensierito poche volte l’ex Muslera tra i pali della squadra di casa. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

A mettere ko la Lazio un’incredibile papera di Strakosha che, nel tentativo di bloccare una palla alta, sbaglia l’intervento portandosi la sfera direttamente in rete. Errore clamoroso che costa la sconfitta a conti fatti ai biancocelesti, che già nel primo tempo avevano sofferto gli attacchi del Galatasaray, vicino al vantaggio con la traversa di Morutan. Non basta a Sarri l’ingresso in campo di Milinkovic-Savic che spreca una ghiotta chance davanti a Muslera.

Galatasaray-Lazio 0-1 (67′ aut. Strakosha)

CLASSIFICA Gruppo E: Galatasaray 3 punti; Marsiglia e Lokomotiv Mosca 1; Lazio 0