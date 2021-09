Ancora panchina per Donnarumma | Scoppia il ‘caso’ Champions

Partenza a rilento per Gigio Donnarumma al PSG. Ancora una panchina per l’estremo difensore italiano che inizia a diventare un piccolo caso

Tanta panchina per Gigio Donnarumma nella sua nuova avventura con la maglia del Paris Saint-Germain. Il portierone della nazionale italiana era arrivato a Parigi come uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti, ma la presenza di un portiere esperto come Keylor Navas, e le scelte di Pochettino gli stanno complicando la vita. Il classe 1999 ex Milan ha esordito in Ligue 1 nell’ultima sfida, prima di cedere di nuovo il posto da titolare al collega nella gara di Champions pareggiata contro il Brugge. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Abbiamo due grandi portieri, purtroppo ne possiamo mettere solamente uno, a meno che non cambi la regola. Di partita in partita vedremo quale sarà la scelta”. Aveva detto Mauricio Pochettino a margine della sfida di ieri. Una scelta in controtendenza con la volontà di Leonardo che non vorrebbe vedere un investimento in panchina, così come Mino Raiola, potente procuratore del ragazzo che gradirebbe la titolarità dell’ex rossonero attorno al quale è già montato il primo ‘caso’ della stagione. Arrivato a Parigi per giocare la Champions League, Donnarumma ha dovuto fare i conti con la realtà delle scelte di formazione di Pochettino. Tra lui e Gigio uno rischia di essere di troppo: rischio esonero del tecnico o prestito del portiere a gennaio? Staremo a vedere.