Diretta Leicester-Napoli | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Leicester-Napoli, esordio stagionale in Europa League della squadra di Spalletti

Reduce dalla vittoria sulla Juventus (la terza in tre partite in campionato), il Napoli fa visita al Leicester nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo lo spavento di sabato, Luciano Spalletti ha tirato un sospiro di sollievo per Insigne, pienamente recuperato e convocato per la sfida di questa sera contro le ‘Foxes’. La squadra di Rodgers viene dalla sconfitta casalinga contro il Manchester City e cercherà un riscatto immediato davanti ai propri tifosi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Leicester-Napoli

LEICESTER (4-2-2-2): Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Soumare, Ndidi; Perez, Barnes; Iheanacho, Daka. All. Rodgers

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

CLASSIFICA GRUPPO C: Legia 3; Napoli, Leicester e Spartak Mosca 0