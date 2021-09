Juventus e Dybala alla resa dei conti, altra grana sul rinnovo

Allegri incorona Dybala, che continua a sognare il rinnovo: tra l’entourage dell’argentino e la Juventus permane la distanza sui bonus

Salutato e superato Cristiano Ronaldo, è Paulo Dybala il giocatore più importante dei bianconeri. Il capitano Giorgio Chiellini ha definito questa la Juventus di Dybala, incoronando il talento argentino a leader tecnico della squadra. Eppure il contratto della ‘Joya’ andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, con il rischio di vederlo salutare a parametro zero. Sia l’entourage del giocatore che la società piemontese stanno lavorando per trovare un’intesa e siglare il rinnovo tanto desiderato dall’argentino. Già, la volontà di Dybala è quella di proseguire in maglia bianconera. I contatti si stanno intensificando, ma sui bonus rimane una distanza importante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Distanza sui bonus

Sono giornate molto intense a Torino per il rinnovo di Paulo Dybala: Jorge Antun, agente dell’argentino, è in continuo contatto con Cherubini ed Arrivabene e vuole giungere presto ad un accordo. Mentre sulla parte fissa e sulla durata del contratto, che potrebbe variare tra i quattro e i cinque anni, la distanza sembra essere colmabile, sono i bonus a creare i maggiori problemi. Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, la Juventus vorrebbe legare i bonus alla vittoria dei trofei, mentre l’entourage della ‘Joya’ vorrebbe legarli alle presenze e alle reti. Una differenza sostanziale e sostanziosa che potrebbe rallentare la questione rinnovo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Massimiliano Allegri, fin dal primo momento dal suo ritorno in panchina, ha indicato in Paulo Dybala la stella polare a livello tecnico. Riportare l’argentino sui livelli passati e, magari, fargli fare un ulteriore step a livello di leadership potrebbe incidere notevolmente sulle ambizioni della Juventus. Insomma, proseguire insieme è la volontà di tutte le parti in causa, ma le distanze sul piano economico col passare del tempo potrebbero inasprire i rapporti e complicare il prolungamento del contratto. Per questo motivo, le prossime saranno settimane decisive per il rinnovo di Dybala.