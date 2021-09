Messi fa un assist alla Juve, il gesto che fa sognare i bianconeri

La partita di ieri ha lanciato nuovi indizi di calciomercato che riguardano da vicino anche la Juventus

Quella di ieri doveva essere una giornata storica per il PSG. Per la prima volta, insieme, Pochettino ha schierato Mbappe, Messi e Neymar da titolari. Una formazione durata molto poco rispetto a quelli che erano gli auspici. Il francese, infatti, ha dovuto lasciare il campo per un infortunio alla caviglia. E così, contro il Bruges è entrato Mauro Icardi. Che già tra le fila dei parigini non è uno dei giocatori di primissima fascia e sembrava sull’orlo di dire addio la scorsa estate, con la Juventus molto interessata ad acquistarlo. Gestire delle superstar non è semplice, e al PSG ce ne sono parecchie. Ancor di più dopo il calciomercato condotto dallo sceicco Al-Khelaifi durante la scorsa estate. L’arrivo di Messi, infatti, ha chiaramente ristabilito le gerarchie, anche nello spogliatoio.

Juventus, rottura Icardi-Messi in campo

E durante il match con il Bruges, si sono già viste le prime antipatie. Il feeling tra lex Barcellona e Maurito non è mai scoccato nemmeno in Nazionale e i due non hanno fatto niente per nasconderlo. Tra mancati passaggi al proprio connazionale, braccia larghe e gesti di nervosismo, la mancata connessione tra i due attaccanti è subito diventata virale sui social.

Lo stesso Neymar ha spesso privilegiato passaggi più difficili ad altri compagni e in Francia già ci si interroga in vista del mercato di gennaio. In caso di partenza a gennaio, in prima fila ci sarebbe sempre la Juventus, che da tempo è sulle tracce del giocatore. Soprattutto se il Psg dovesse accettare formule convenienti per le casse bianconere.