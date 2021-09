Colpo gratis in Serie A, una buona e una cattiva notizia per la Juve

Una buona e una cattiva notizia per la Juventus, che fiuta il colpaccio a zero in vista della prossima stagione

Antonio Rudiger continua a temporeggiare sull’offerta ricevuta dal Chelsea. Il club londinese vorrebbe confermare il difensore con un nuovo contratto da circa 7 milioni di sterline a stagione, ma c’è da vincere la concorrenza estera. Il Bayern Monaco e la Juventus iniziano a muoversi per capire in che modo poter convincere l’ex Roma, in scadenza di contratto, a lasciare la Premier League. A riportarlo è il ‘Telegraph’.

A 28 anni, il difensore della nazionale tedesca e del Chelsea avrà la possibilità di accordarsi, da gennaio, con una nuova squadra per un trasferimento a parametro zero. Rischio che ovviamente i ‘Blues’ non vogliono correre, per questo continuano a spingere per trovare una soluzione che possa spingere Rudiger a firmare il rinnovo. La Juventus vuole approfittarne e assicurarsi da svincolato l’ex Roma, per poter così vincere la concorrenza del Bayern Monaco, che vorrebbe portare in patria il centrale tedesco.