Mendes arriva in città, per la Juventus non è una buona notizia

Incontro per il rinnovo di contratto che interessa anche alla Juventus: Mendes è in città per chiudere la pratica

E’ il momento dei rinnovi o almeno delle trattativa per provare a chiudere gli accordi. Tutte le società, grandi o piccole, devono risolvere delle grane rappresentate dai calciatori in scadenza di contratto a giugno 2022. Nella Juventus, ad esempio, c’è il caso Dybala che tiene banco con l’incontro tra i dirigenti e l’agente dell’argentino che potrebbe tenersi a breve. Un altro incontro che interessa i bianconeri è in programma nei prossimi giorni a Barcellona dove è già arrivato Jorge Mendes.

Il procuratore tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo, è in Spagna dove dovrà incontrare i dirigenti del club blaugrana. Un vertice che ha come protagonista Ansu Fati. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, incontro per il rinnovo di Ansu Fati

Come racconta ‘Marca’, Jorge Mendes è a Barcellona per discutere del rinnovo del giovane Ansu Fati. L’attaccante è in scadenza di contratto, visto che l’opzione di rinnovo a favore del club non sarebbe valida. Così il procuratore si è mosso in direzione della Spagna per provare ad accelerare una trattativa che si preannuncia non semplice.

Ansu Fati vuole restare in blaugrana ma bisognerà trovare l’accordo soprattutto per l’ingaggio. Possibile, considerata l’età del ragazzo, un’intesa a salire con il passare degli anni. Juventus (ma non solo) alla finestra pronta, in caso di fumata nera, ad approfittarne.