Esclusivo | Lorik Cana: "Inter favorita, ma la Juve non mollerà"

Lorik Cana ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it sul campionato appena iniziato: “L’Inter rimane una certezza”

“L’Inter rimane la favorita per il titolo. Non penso che la Juventus mollerà. Tra Roma, Lazio e Napoli se la giocano alla pari”. Così Lorik Cana, ex difensore di Lazio, Psg, Marsiglia e Galatasaray, oggi commentatore televisivo, in una video-intervista a Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’ex capitano dell’Albania fa il punto sulla Serie A: “Simone Inzaghi conosce bene il campionato”

“Sono arrivato qui nel 2011, ormai 10 anni fa, era il momento del Milan campione d’Italia e il primo anno di Antonio Conte alla Juventus. Poi si è aperto un ciclo di successi incredibili per la Juventus – ha detto Cana, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2016 dopo aver giocato un Europeo con l’Albania con la fascia da capitano al braccio -. E’ il primo anno in cui non si riescono a capire quali siano le top tre del campionato». Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo ‘Il Guerriero’, così era soprannominato Cana nella Ligue 1, “l’Inter rimane una certezza, ha perso Lukaku, il suo migliore attaccante, ma ne ha preso un altro di valore come Dzeko. Ha perso Hakimi, difficile da sostituire in quel ruolo, ma gioca con lo stesso modulo dell’anno scorso e ha un allenatore che conosce bene il campionato italiano, Simone Inzaghi. Hanno tanti vantaggi”.