L’annuncio di Buffon: “Ecco cosa farò nel calcio dopo il ritiro”

Gianluigi Buffon pensa ad un futuro sempre nel calcio, il portiere del Parma svela i suoi piani dopo il ritiro dai campi.

A 43 anni suonati, si diverte ancora a giocare e in Serie B fa ancora la differenza con il ‘suo’ Parma. L’intramontabile Gianluigi Buffon si racconta in una intervista a ‘Bein Sports’ e svela i suoi piani per il futuro, quando, tra qualche tempo, smetterà e appenderà i guantoni al chiodo.

“Mi sento ancora bene, so di essere forte – spiega – Ho scelto di tornare a Parma perché sapevo di avere ancora qualcosa da dare. Quando smetterò mi farebbe piacere fare il CT, è un’esperienza che mi attira molto. Anche in giro per il mondo, magari in Australia”.