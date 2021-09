SONDAGGIO CM.IT | Futuro Szczesny, decisione presa!

Szczesny mantiene la porta imbattuta contro il Malmoe, dal sondaggio di Calciomercato.it ecco la giusta decisione sul futuro del portiere

Protagonista in negativo di questo inizio di campionato, Wojciech Szczesny è finalmente riuscito a mantenere inviolata la porta contro il Malmoe nell’esordio della Juventus in Champions League. Gli errori del portiere polacco hanno infatti pesantemente influito nei risultati ottenuti dalla Juventus contro Udinese e Napoli.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Vinicius lo spinge alla porta | Juventus, colpo dal Real

Per questo Calciomercato.it ha chiesto tramite il proprio canale Twitter cosa dovrebbe fare la Juventus e in particolare Massimiliano Allegri con il giocatore. La percentuale più alta dei votanti (il 33,9%) crede che il tecnico debba confermarlo titolare. Per il 29% invece sarebbe più giusto dare la maglia da titolare a Mattia Perin. Secondo il 25,8% la decisione corretta sarebbe quella di cedere l’estremo difensore al termine della stagione. Solo l’11,3% invece ritiene che il club debba provare a cedere il giocatore a gennaio.