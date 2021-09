Mazzarri arriva a Cagliari: “Poche parole e tanti fatti”

Walter Mazzarri torna a Cagliari da allenatore, dopo l’esperienza da calciatore: le sue prime parole all’arrivo a Elmas

Walter Mazzarri è da pochi minuti diventato il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico di San Vincenzo torna in panchina un anno e mezzo dopo la fine dell’avventura al Torino, prendendo il posto di Leonardo Semplici, esonerato dopo la sconfitta casalinga col Genoa. Un investimento di prestigio per il patron Giulini, che punta sul mister che il primo ottobre compirà 60 anni. Si tratta di un ritorno per Walter Mazzarri, che ormai 30 anni fa ha vestito la maglia del Cagliari da calciatore.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’ex Napoli e Watford è atterrato intorno alle 13 all’aeroporto di Elmas, atteso da stampa e qualche tifoso. Subito le sue primissime parole, antipasto di quella che sarà la conferenza vera e propria in avvicinamento al match già complicato contro la Lazio: “Abbiamo deciso di parlare prima della Lazio. Però posso dire che tornare in Sardegna è bellissimo, sono trenta anni che vengo qui. Anche quei quattro mesi da ragazzo… Ora poche parole e tanti fatti, non mi piace fare proclami. Conosco la mentalità dei sardi, le parole vanno dimostrate”.