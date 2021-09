Liverpool-Milan, emozione Maldini: l’obiettivo è chiaro

Paolo Maldini ha parlato prima di Liverpool-Milan, gara valida per la prima giornata di Champions League: le sue dichiarazioni

Paolo Maldini ha parlato a 'Sky' prima di Liverpool-Milan, debutto dei rossoneri in Champions. "Il Milan è il Milan, è delle persone che lo amano e io sono una di queste. La partita si sente, l'atmosfera fa il resto. Dopo un anno e mezzo senza pubblico, fare l'esordio in questo stadio è emozionante".

La parola emozione torna spesso nelle dichiarazioni di Maldini: “E’ emozionante per la galassia Milan. Poi c’è il lavoro ed aver contribuito a tornare in Champions dopo 7 anni è un motivo di orgoglio. Obiettivo? Come nei tre anni precedenti, ho detto che volevamo migliorare l’anno prima. Essere nelle prime quattro è importante. Non siamo ancora al livello delle più forti, ma dobbiamo competere”.

Una battuta su Klopp: “Ci siamo incontrati al premio Fifa, abbiamo parlato dei nostri club, era contento del nostro ritorno in Champions League. Anfield? Potrebbe essere un fattore. Abbiamo vista la squadra già alla prova San Siro. Avere una pressione del genere e giocare in questo stadio con questo pubblico potrebbe essere un fattore a favore del Milan”.