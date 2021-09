Inzaghi rivela cosa non si porterebbe dietro di Inter-Real Madrid

Simone Inzaghi commenta la sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid: il vero rimpianto dell’allenatore nerazzurro

Sconfitta nel finale per l’Inter di Simone Inzaghi. Il gol di Rodrygo al novantesimo ha gelato ‘San Siro’ e dato i tre punti al Real Madrid. Nel post gara a ‘Amazon Prime’, il tecnico nerazzurro ha commentato così il debutto Champions: “Abbiamo avuto personalità e coraggio ma abbiamo trovato un portiere stasera che era difficile da battere. Il ritorno in Champions, davanti ai nostri tifosi, dispiace tantissimo per loro, per la società e i calciatori che hanno dato tutto in campo quello che volevano. Con queste squadre basta poco che ti puniscono ma continuando così sono fiducioso per la qualificazione”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> L’Inter esulta prima del Real, l’annuncio di calciomercato di Marotta

Inzaghi aggiunge poi: “Di positivo c’è come abbiamo tenuto in campo, non mi porterei le parate di Courtois: uno o due le dovevamo mettere dentro”.