Voti, pagelle e tabellino del primo tempo di Inter-Real Madrid, match del ‘Meazza’ valevole per la fase a gironi della Champions League

L’Inter preme ma non trova il gol, Real Madrid in affanno. E’ di marca nerazzurra il primo tempo del big match di Champions League del ‘Meazza’. Lautaro Martinez è subito pimpante e serve una gran palla a Dzeko: il bosniaco manca di freddezza e si fa ipnotizzare da Courtois. Il portiere belga successivamente si ripete sul colpo di testa del ‘Toro’ argentino, salvando l’undici di Ancelotti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oltre a Lautaro tra i migliori dell’Inter c’è anche Brozovic, con il croato che vince al momento il duello col connazionale Modric e con un destro da biliardo va vicino al centro del vantaggio. Benzema e Vinicius faticano, mentre Casemiro è il solito baluardo nella mediana ospite. ‘Blancos’ pericolosi soltanto con un colpo di testa ad opera di Militao a metà frazione.

INTER

Handanovic 6

Skrinair 6,5

De Vrij 6,5

Bastoni 5,5

Darmian 5,5

Barella 6

Brozovic 6,5

Calhanoglu 5,5

Perisic 6

Dzeko 5,5

Lautaro Martinez 6,5

All. Inzaghi 6,5

REAL MADRID

Courtois 7

Carvajal 6

Militao 5,5

Alaba 6

Nacho 5,5

Valverde 6

Casemiro 6,5

Modric 5,5

Lucas Vazquez 6

Benzema 5

Vinicius 5,5

All. Ancelotti 5,5

Arbitro: Siebert 6

TABELLINO

INTER-REAL MADRID 0-0

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni, Darmian; Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Correa, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio. Allenatore. Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Valverde, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Lucas Vazquez. A disposizione: Lunin, Lopez, Vallejo, Hazard, Asensio, Jovic, Rodrygo, Isco, Mariano, Camavinga, Blanco, Gutierrez. Allenatore: Ancelotti

Arbitro: Siebert (Germania)

VAR: Fritz (Germania)

Ammoniti: Lautaro Martinez (I)

Espulsi:

Note: recupero 1′