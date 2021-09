“Ha fatto un macello”: luna di miele finita, Inzaghi è già ‘out’

Il gol subito nel finale manda ko l’Inter contro il Real Madrid e ‘punisce’ Inzaghi accusato dai tifosi per i cambi

Serata amara per l’Inter: al debutto in Champions, la squadra di Inzaghi subisce gol al 90′ e perde contro il Real Madrid. Risultato negativo a dispetto di una prestazione comunque positiva con il campo che ha visto i nerazzurri tenere testa alla squadra di Ancelotti, rendendosi pericolosa soprattutto nel primo tempo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il ko ha acceso le critiche nei confronti di Simone Inzaghi, accusato soprattutto di non aver saputo leggere la gara nel secondo tempo e di aver complicato le cose con i cambi. In particolare non è piaciuta la scelta di sostituire Lautaro Martinez e non Dzeko, oltre al cambio Vecino per Barella. Così su Twitter spopola già l’hashtag Inzaghiout.

Inzaghi ha fatto un macello… In partite del genere solo un incapace toglie gente di gamba e di personalità come Perisic Barella e Lautaro… Inzaghi disastroso — Ronny Bandiera 🇮🇹💪🏻 (@RonnyBandiera) September 15, 2021

I cambi Inzaghi… — Mark Twain (@Need_Music_Rec) September 15, 2021

Inzaghi out — Reim (@arfrmnsh) September 15, 2021