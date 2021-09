L’Inter blinda il top player, c’è l’incontro per il rinnovo

L’Inter, dopo le cessioni estive, vuole trattenere gli altri gioielli: in vista un importante rinnovo di contratto, la mossa nerazzurra.

L’Inter di Simone Inzaghi debutta in Champions League contro il Real Madrid. Sfida affascinante e che i nerazzurri non vogliono sbagliare, per provare finalmente a superare la fase a gironi della manifestazione, obiettivo che non viene raggiunto dal 2011/2012. Fuori dal campo, la società lavora invece per blindare i top player della rosa e non dover procedere ad altre cessioni dolorose.

Inter, appuntamento per il rinnovo di Barella: si tratta, le cifre

Fissato, in particolare, l’appuntamento per il rinnovo di Nicolò Barella. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe stato un contatto telefonico tra il ds interista Ausilio e l’agente del giocatore. Le parti dovrebbero incontrarsi entro la fine della settimana e discutere del contratto in scadenza nel 2024. Oltre al prolungamento, si ragiona su un adeguamento dell’ingaggio, che attualmente è di 2,5 milioni a stagione. L’Inter è pronta a spingersi fino a 4,5 milioni più bonus, l’entourage del giocatore potrebbe avere una richiesta ancora maggiore ma la sensazione è che un punto d’incontro si possa trovare.