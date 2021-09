Dzeko parla del suo trasferimento dalla Roma all’Inter e si dice pronto per tornare in Champions League contro il Real Madrid

Giornata di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi, che ospiterà il Real Madrid per inaugurare l’edizione di quest’anno. Tra i giocatori simboli del nuovo corso nerazzurro c’è sicuramente Edin Dzeko, arrivato a Milano dalla Roma: del suo trasferimento l’attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’.

Dzeko scaccia il fantasma Lukaku: “Sono pronto”

“Ho avuto l’occasione di arrivare all’Inter due o tre volte almeno nella mia carriera. Non mi aspettavo di arrivare quest’anno: avevo ancora un altro anno di contratto alla Roma e avevo già parlato con Mourinho, per confermare che avrei dato tutto per la squadra. Ho molto rispetto per lui e per la società, ma sono successe delle cose negli ultimi sei mesi che non mi sono piaciute” ha detto Dzeko.

Ovviamente sulla situazione giallorossa pochi dettagli aggiuntivi: “La Roma mi ha dato tanto, quindi posso solo ringraziarli. Ero in scadenza, l’Inter mi voleva e sapevo che in giallorosso non mi avrebbero rinnovato il contratto. I nerazzurri hanno avuto molta fiducia in me, loro pensano che posso dare ancora tanto. Ho conosciuto il presidente Steven Zhang qualche anno fa a Milano e mi ha chiesto se mi vedevo da giocare dell’Inter. Anche l’anno scorso, dopo la sfida con loro, mi ha detto che venendo a Milano avrei potuto vincere lo Scudetto“.

Poi Dzeko ha parlato dell’eredità che gli spetta, dopo l’addio di Lukaku: “Ha fatto tante cose importanti e portato tantissima energia in questi due anni, ma io non sento nessun peso: penso solo all’Inter e ad aiutare la squadra. Sono felice di giocare con Lautaro: possiamo fare grandi cose per la squadra. Non vedo l’ora di rigiocare la Champions League: contro il Real troviamo subito i migliori, ma siamo pronti”.