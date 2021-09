DIRETTA Champions League, Liverpool-Milan | Segui la cronaca LIVE

Esordio nella fase a gironi della Champions League per il Milan di Stefano Pioli, ad ‘Anfield’ contro il Liverpool di Klopp

Per la prima giornata del gruppo B della Champions League, il Milan fa visita al Liverpool. I rossoneri di Stefano Pioli, a punteggio pieno in campionato ma senza l’infortunato Zlatan Ibrahimovic, si presentano in Inghilterra per cercare di stupire al ritorno nella massima competizione europea. Di contro, i ‘Reds’ di Jurgen Klopp puntano su una vecchia conoscenza del calcio italiano, Momo Salah, per cercare di sorprendere la retroguardia della squadra lombarda. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match di ‘Anfield’.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-MILAN

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Origi, Jota. All. Klopp

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

ARBITRO: Marciniak (POL)