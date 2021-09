Il trio delle meraviglie del PSG dura poco: tegola per Pochettino

Mauricio Pochettino ha perso per infortunio Kylian Mbappe nella prima partita di Champions League del suo PSG

Grande attesa a Bruges per la prima partita del nuovo Paris Saint-Germain, con Mauricio Pochettino che ha schierato dal primo minuto Mbappe, Messi e Neymar. Tuttavia, il super attacco è durato poco più di 50′. Tra l’altro il primo tempo è stato abbastanza sottotono del Drem Team PSG: al vantaggio iniziale di Ander Herrera, ha risposto il gol di Vanaken. Il Club Brugge ha avuto anche la chance di portarsi in vantaggio.

LEGGI ANCHE >>> Liverpool-Milan ribalta il calciomercato: “Via a gennaio”

Problemi, dunque, per Pochettino: l’allenatore argentino ha perso Kylian Mbappe per un problema alla caviglia. L’attaccante francese si è accasciato al suolo ed è stato sostituito da Mauro Icardi. Insomma, non proprio il migliore degli esordi in Champions League per i parigini.