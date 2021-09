Ipotesi clamorosa per Pirlo | Traballa la panchina dopo la Champions

La Champions League non manca di riservare sorprese e crisi inaspettate. Andrea Pirlo potrebbe approfittarne: è entrato nel mirino della big

Il Barcellona non sta, di certo, attraversando il periodo più felice della sua storia. Il club blaugrana continua a tentare di risalire la china dopo il clamoroso addio di Lionel Messi. La squadra, però, non sembra reagire e tornare ai livelli degli ultimi quindici anni. La crisi è scoppiata e la chiara dimostrazione è arrivata nel match di ieri sera contro il Bayern Monaco. La differenza tra le due squadre è stata netta e senza lasciare attenuanti. Un secco 0-3 con un magico Robert Lewandowski, autore di una doppietta, e la frattura che non si chiude, anzi, in casa blaugrana. Come i dubbi sul futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Nelle ultime ore, in Spagna e non solo, si parla sempre più della posizione di Ronald Koeman. Secondo quanto riporta ‘Sport’, infatti, l’allenatore avrebbe solo tre partite di margine per convincere il Barcellona a puntare ancora su di lui. Granada, Cadice e Levante rappresentano già un’ultima spiaggia per il tecnico e c’è chi già è alla finestra per la sua sostituzione.

Barcellona in crisi e Koeman in bilico: spunta Pirlo

In Spagna si portano avanti e iniziano già a sfogliare la margherita a caccia dei possibili sostituti dell’attuale allenatore del Barcellona. In primo luogo, va tenuta in considerazione, secondo quanto riporta ‘el gol digital’, l’idea Xavi. Non è l’unico profilo sulla lista, dato che anche Andrea Pirlo viene indicato tra i possibili sostituti. Per stile e filosofia di gioco, l’ormai ex allenatore della Juventus potrebbe costituire il profilo adeguato. Un terzo nome molto in lizza è quello di Ernesto Valverde. Vedremo se il Barcellona opterà per un ribaltone in sede di calciomercato e se Pirlo riuscirà a battere la concorrenza.