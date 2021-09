Cagliari, lo sfogo di Semplici: “Mai allenato la rosa al completo”

Le ultime news Cagliari registrano lo sfogo sui social di Leonardo Semplici, esonerato e sostituito da Mazzarri

Da ieri Leonardo Semplici non è più l’allenatore del Cagliari. Subentrato lo scorso febbraio a Di Francesco, il tecnico toscano era stato confermato dal presidente Giulini dopo la salvezza conquistata la passata stagione. Ma l’avvio difficile in Serie A con un solo punto in tre giornate, ha spinto il club sardo ad esonerarlo per affidare la panchina a Mazzarri. Sul suo account Facebook, lo stesso Semplici si è voluto sfogare così:

“E’ stato per me un grande privilegio rappresentare questi colori e questa terra, grande come il dispiacere di non aver avuto la possibilità di proseguire il lavoro con la mia squadra. Sono abituato ad essere giudicato per i risultati ma in questo caso non ho avuto modo di allenare la rosa al completo neanche una volta. Sono convinto che con gli innesti appena arrivati, il Cagliari abbia davanti una stagione ricca di soddisfazioni. Quanto a me, rimango con l’orgoglio di aver ottenuto, con i miei ragazzi, un risultato storico e l’amore indelebile per questa terra”.