A CMIT TV, è intervenuto il giornalista de 'La Repubblica' Emanuele Gamba: il commento sul momento della Juventus

Intervenuto nella nostra diretta su CMIT TV, il giornalista de 'La Repubblica', Emanuele Gamba, ha commentato l'inizio di stagione della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. Dopo il punto collezionato in tre partite di Serie A, i bianconeri esordiscono questa sera in Champions League, sul campo del Malmoe. Ecco il commento sul tecnico toscano.