UFFICIALE: altro esonero in Serie A | Il Cagliari saluta Semplici

Dopo aver salvato il Cagliari nella scorsa stagione è durata tre giornate l’avventura di Leonardo Semplici in rossoblù: il comunicato ufficiale del club

Leonardo Semplici non è più l’allenatore del Cagliari. Riconfermato dopo aver centrato la salvezza con una giornata d’anticipo nella scorsa stagione, per il tecnico toscano sono state fatali queste prime tre giornate di campionato con un solo punto conquistato contro lo Spezia. Fatali le sconfitte contro Milan e Genoa, quest’ultima subita in rimonta quando i sardi erano in vantaggio 2-0. Diversi ora sono i profili per sostituire il tecnico. I nomi più caldi portano all’ex Diego Lopez e a Walter Mazzarri.

Questo il comunicato del club sardo:

“Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

Arrivati al Cagliari lo scorso febbraio il mister e il suo staff sono stati tra gli artefici della rimonta salvezza della passata stagione: la Società desidera ringraziarli per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”.