SONDAGGIO CM.IT | Allegri esonerato: c’è il verdetto sulla Juventus

Dopo gli esoneri di Di Francesco e Semplici, il sondaggio di Calciomercato.it indica in Allegri il prossimo allenatore che sarà mandato via

Giornata di annunci per la Serie A. Dopo i risultati della terza giornata di campionato sono saltate le prime due panchine: via Semplici a Cagliari e Di Francesco a Verona con le società che hanno deciso per il ribaltone dopo un inizio deludente. Ma chi sarà il prossimo allenatore ad essere esonerato? Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> “Tre anni sprecati alla Juventus”: Ronaldo segna e scatena la polemica

Calciomercato.it lo ha chiesto tramite il proprio canale Telegram e il risultato è stato sorprendente: per il 42% dei votanti sarà Massimiliano Allegri il prossimo allenatore a perdere il posto.

Staccato Thiago Motta (30% di preferenze) e Castori (28% di voti) che pure condividono l’ultimo posto in classifica con zero punti in tre partite disputate.