Pagelle e tabellino di Malmoe-Juventus, match della prima giornata della fase a gironi della Champions League. La squadra di Allegri travolge gli svedesi

La Juventus si sblocca trovando la prima vittoria stagionale all’esordio in Champions League. Cuadrado e Morata abbattono il Malmoe: il colombiano è la solita freccia sulla destra, lo spagnolo si guadagna il penalty del raddoppio e chiude la contesa con il sigillo del 3-0. Apre le danze Alex Sandro, Dybala dà fantasia al gioco e dal dischetto mette la sua firma sulla serata svedese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Positiva la prestazione del centrocampo bianconero, Bonucci ha il mirino nei piedi e imbecca a meraviglia Morata. Szczesny, per una volta, chiude imbattuto tra i pali. Non si riscatta invece Kean, sciupone nel finale. Malissimo la formazione di Tomasson, mai in partita e al quale non basta la qualità di Christiansen e del baby Birmancevic.

Le pagelle di Malmoe-Juventus: Dybala ci mette la firma, Szczesny imbattuto

MALMOE

Diawara 6 – Stoppa due volte Morata nel primo tempo e Kean nel finale di partita. Rende il passivo un po’ meno pesante per il Malmoe.

Berget 4,5 – Si perde due volte Alex Sandro: nella prima il brasiliano segna, sulla seconda quasi sfiora il raddoppio.

Ahmedhodzic 5 – Sempre in apnea, fatica a leggere i movimenti degli avanti di Allegri.

Nielsen 4 – Morata se lo sognerà stanotte. Frana sullo spagnolo in occasione del rigore, manca l’intervento anche sul 3-0 del numero nove juventino.

Brorsson 5 – Si fa prendere in mezzo da Cuadrado e dagli inserimenti di Bentancur. In costante affanno come i colleghi di reparto.

Riesk 4,5 – Cuadrado non gli dà scampo: non riesce mai a trovare le contromisure al colombiano (76′ Olsson sv).

Innocent 5 – Poco filtro in mediana: i centrocampisti bianconeri fanno quello che vogliono (76′ Nanasi sv).

Christiansen 6 – L’unico che prova a dare geometrie e qualità. Predica nel deserto.

Rakip 5 – In difficoltà a frenare le avanzate della Juventus. Crolla insieme a tutto il Malmoe (59′ Nalic 5,5 – Poche occasioni per mettersi in mostra).

Birmancevic 6 – Qualche guizzo nel primo tempo per il talentoso baby svedese. Ma si spegne presto (59′ Abubakari 5,5 – può fare poco a risultato già ampiamente archiviato).

Colak 4,5 – Fa il solletico a Bonucci e de Ligt. Non si vede mai dalle parti di Szczesny.

All. Tomasson 4,5 – La differenza di valori è enorme rispetto alla Juve, ma gli svedesi fanno veramente poco per contrastare la squadra di Allegri. Con questo tipo di prestazioni sarà veramente difficile fare punti nel girone.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Praticamente inoperoso, solo un’uscita per i fotografi nella ripresa e una parata bassa allo scadere. Un clean sheet che fa comunque bene al morale in un periodo difficile.

Danilo 6,5 – Asse proficuo sulla destra con Cuadrado. Non corre pericoli e si sovrappone al colombiano.

De Ligt 6,5 – Sicuro e puntuale. Insuperabile di testa e nel corpo a corpo. Prova confortante per l’olandese (87′ Rugani sv).

Bonucci 7 – Asse caldo con Morata: lanci millimetrici per lo spagnolo, che in una delle fiondate del difensore trova il fallo da rigore. Fondamentale nel costruire l’azione da dietro.

Alex Sandro 7 – Trova il suo primo primo gol con la Juve in Champions League. Si spinge in avanti senza paura, perfetto l’inserimento che sblocca la contesa dell’elena Stadium. E per poco non trova il bis…

Cuadrado 7,5 – Indispensabile per Allegri, fonte di gioco dal quale passano le trame più importanti dei bianconeri. Scodella il cross del vantaggio per Alex Sandro, inesauribile con le sue scorribande. Pendolino (82′ Kulusevski sv).

Bentancur 6,5 – Prova convincente, ci mette ‘garra’ e muscoli nel cuore del centrocampo. Intercetta tanti palloni, qualche sbavatura evitabile invece in fase di possesso (67′ McKennie 5,5 – Un po’ troppo macchinoso).

Locatelli 6,5 – Bussola in regia, detta i tempi alla squadra e fa legna se necessario. Dimostra di essersi calato subito nella nuova realtà dopo la positiva prova di Napoli.

Rabiot 6,5 – Strappa come vuole Allegri, creando superiorità numerica sulla trequarti. Si accentra spesso dalla sinistra: movimento dal quale parte anche l’azione dell’1-0 firmato da Alex Sandro.

Dybala 7 – Fascia da capitano al braccio, la ‘Joya’ stecca alla prima palla sparando alto davanti a Diawara. Ma è solo una macchia: sale di tono e si prende la scena con ricami d’alta scuola. Regista avanzato nello scacchiere allegriano, realizza scivolando il rigore del raddoppio. Nella ripresa si prende la scena con un tacco sublime che manda Morata vicino al poker. (82′ Ramsey sv).

Morata 7,5 – Subito vivace lo spagnolo, serve una assist al bacio per Dybala che l’argentino spreca. Non dà punti di riferimento alla difesa svedese e si guadagna con mestiere il rigore che indirizza la gara, prima di chiudere definitivamente i conti con il guizzo del 3-0. Notte da protagonista (67′ Kean 5,5 – Trova il gol ma parte in posizione di offside. Nel finale viene murato da Diawara).

All. Allegri 7 – Tira un sospiro si sollievo all’esordio stagionale in Champions League. Ritrova la sua Juve: efficace e cinica, che mette in cassaforte i tre punti già nel primo tempo. Una vittoria salutare e che può sbloccare la ‘Vecchia Signora’ per la rincorsa in campionato. Domenica l’esame verità con il Milan: sicuramente ben altra cosa rispetto al modesto Malmoe.

Arbitro: Artur Dias 6,5 – Vede bene sul rigore di Morata, atterrato ingenuamente da Nielsen. Per il resto non ha particolari difficoltà.

TABELLINO

MALMOE-JUVENTUS 0-3

23′ Alex Sandro; 45′ rig. Dybala; 46′ Morata

Malmoe (5-3-2): Diawara; Berget, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson, Riesk (76′ Olsson); Innocent (76′ Nanasi), Christiansen, Rakip (59′ Nalic); Birmancevic (59′ Abubakari), Colak. A disposizione: Ellborg, Dahlin, Larsson, Beijmo, Gwargis, Eile, Bjorkvist. Allenatore: Tomasson

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt (87′ Rugani), Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (82′ Kulusevski), Bentancur (67′ McKennie), Locatelli, Rabiot; Dybala (82′ Ramsey), Morata (67′ Kean). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiellini. Allenatore: Allegri

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)

VAR: Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Brorsson (M), Nielsen (M), de Ligt (J)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 3′