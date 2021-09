Enigma attacco, Pioli sceglie così il suo Milan per Liverpool

Pioli prepara la sfida al Liverpool: pochi dubbi in campo, anche a fronte degli indisponibili per i rossoneri

La grande vittoria contro la Lazio è ormai il passato. Per il Milan di Stefano Pioli è già vigilia di Champions League. Il ritorno nella competizione europea più importante è in grande stile: i rossoneri domani affronteranno il Liverpool ad Anfield. Ultimo allenamento in mattinata a Milanello, per Ibrahimovic e compagni prima di partire per l’Inghilterra. La vittoria contro la Lazio ha dato tanto entusiasmo alla squadra, sempre più sicura dei propri mezzi.

Pioli sceglie così il suo Milan per Liverpool

Rispetto al match con i biancocelesti ci saranno certamente un paio di cambi: Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers sono pronti a riprendersi il posto da titolare, con Romagnoli e Florenzi in panchina.

La notizia importante, rispetto a domenica, è il ritorno a disposizione di Olivier Giroud, regolarmente in gruppo anche oggi. Rebic da prima punta ha fatto bene, anche se il suo ruolo naturale è quello di esterno di sinistra. Il francese e il croato si giocano una maglia da titolare, con Ibra pronto a subentrare. Non è da escludere però che lo svedese alla fine giochi dal primo minuto. La conferenza stampa di Pioli e del numero undici servirà certamente a fare chiarezza in merito.

Non sembrano esserci molti dubbi sul resto della formazione, con Maignan tra i pali; difesa a quattro completata da Calabria, Tomori e Theo. A centrocampo sicuro del posto Franck Kessie. È scattato l’allarme, in mattinata, come raccontato, per Tonali, a bordo campo, ad inizio allenamento, per una leggera indisposizione. Dovrebbe partire per Liverpool ma Bennacer è pronto. Sulla trequarti spazio a Brahim e Leao, oltre a Saelemaekers.

Non c’erano sul terreno di Milanello, invece, Messias, Bakayoko e Krunic che non saranno ad Anfield, come Castillejo, Pellegri e Conti non inseriti in lista.

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Kessié, Tonali (Bennacer); Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic(Giroud – Ibra).