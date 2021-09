Pioli nei guai per la Champions | Salta la rifinitura

Possibile altro stop per Pioli dopo Bakayoko in vista della Champions League: Tonali non si è allenato durante la rifinitura

Altro stop a centrocampo per Stefano Pioli in vista della gara di domani contro il Liverpool. In attesa degli esami strumentali di Bakayoko, non si è allenato Sandro Tonali durante la rifinitura mattutina dei rossoneri. Il centrocampista è rimasto a bordo campo mentre il resto della squadra si allenava regolarmente: in gruppo anche Olivier Giroud, che si candida per tornare in campo dal primo minuto.

Tonali aveva disputato l’intera gara contro la Lazio domenica scorsa e per lui si tratta solo di una leggera indisposizione: possibile, a questo punto, che Pioli gli conceda una gara di riposo, pur non dovendo essere in dubbio la sua partenza per Liverpool in giornata, con il resto del gruppo.