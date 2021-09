La Juventus è in vantaggio per 3-0 in Svezia, ma arrivano comunque una pioggia di critiche per due big bianconeri

La Juventus sembra essersi tirata fuori, almeno per stasera, dal momentaccio che si porta dietro dal campionato dopo tre partite senza vincere e solo 1 punto conquistato. Ecco perché la sfida contro il Malmoe, che ha segnato l’esordio in Champions League bianconero, era importantissima. E la squadra di Allegri ha risposto presente, andando al riposo dopo i primi 45 minuti con un vantaggio di tre reti a zero. Prima Alex Sandro, poi Dybala e infine Morata, anche se entrambi gli attaccanti della Juventus – almeno fino ai gol – erano stati sommersi comunque da parecchie critiche sul web.

Le stesse che ha ricevuto anche l’arbitro Soares Dias, colpevole di aver concesso ai bianconeri un rigore abbastanza generoso per un fallo su Morata. “Rigore abbastanza generoso dai. Morata furbo”, “Ma che rigore è, dai?“, “Rigore inventato”, “Rigore comico dato alla Juve. Mah”, commentano in tanti. “Se mi danno un rigore contro così impazzisco“, “Ma davvero era rigore?”, aggiungono altri due utenti. C’è chi addirittura ha notato una irregolarità nel rigore segnato da Dybala: “Rigore inesistente. E doppio tocco di Dybala sul rigore. SONO INGIOCABILI”.

Rigore abbastanza generoso dai. Morata furbo — Peppe (@peppesass) September 14, 2021

Ma che rigore è dai — Andre 🐐 (@AndreSuspended_) September 14, 2021

Rigore inventato — FC NO GAGLIARDINI 🏆🇮🇹 (@nox2793) September 14, 2021

Se mi danno un rigore contro così impazzisco — Wolfie (@il__johnny) September 14, 2021

Rigore comico dato alla Juve. Mah — Daniele Triolo (@danieletriolo) September 14, 2021

Ma davvero era rigore? 🤣🤣🤣🤣 — walter truniger (@WTruniger) September 14, 2021