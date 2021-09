Pavel Nedved ha parlato a pochi minuti dalla sfida di Champions League tra Malmoe e Juventus

Esordio in Champions League particolarmente significativo per la Juventus, che dopo la sconfitta col Napoli è chiamata a reagire. A pochi minuti dalla sfida in casa del Malmoe, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato a ‘Sky Sport’: “Vincere serve a noi e alla nostra autostima. In Champions League giochi sempre con stimoli particolari e motivazioni diverse. I nostri giocatori di alto livello faranno una grande prestazione oggi”.

“Errori individuali? La squadra non mi è dispiaciuta in due partite su tre dove abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Non siamo stati concentrati per novanta minuti e abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori che non devono capitare. Questa – continua Nedved – deve essere la Juventus di Dybala, lo abbiamo messo al centro del nostro progetto. Cercheremo di chiudere il rinnovo, Paulo è troppo importante per questa squadra. Champions? Proveremo a vincerla. La nostra squadra è giovane, nuova, ma ha tutto in regola per alzare la coppa”.