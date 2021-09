Leicester-Napoli, coperta corta per Spalletti: in tre non recuperano

Leicester-Napoli, gli azzurri preparano il debutto in Europa League: problemi di formazione per Spalletti, le ultime sugli azzurri.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Reduce da un grande inizio di campionato, il Napoli vuole provare a confermarsi anche in Europa League. Azzurri che debuttano nel torneo con la difficile sfida in casa del Leicester, Luciano Spalletti tuttavia così come avvenuto contro la Juventus sarà alle prese con diversi problemi di formazione.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Napoli, sospiro di sollievo: c’è la deroga per le coppe europee

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il report odierno del club azzurro spiega infatti che Insigne e Mario Rui, usciti acciaccati dal match contro i bianconeri, hanno svolto lavoro in palestra e terapie. Programma personalizzato per Lobotka, che si era fatto male prima della gara di campionato, ma ugualmente non recupera. Tali assenze si aggiungono ai lungodegenti Demme, Mertens, Ghoulam e Meret.