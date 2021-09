La Juventus di Massimiliano Allegri ha iniziato male la stagione. Pioggia di critiche per il gioco dei bianconeri

Un golo punto guadagnato nelle prime tre giornate di Serie A per la Juventus che ha iniziato col freno a mano tirato. La nuova squadra sotto i dettami di Massimiliano Allegri non è quindi riuscita ancora a decollare ne dal punto di vista del gioco e ne da quello dei risultati, altamente deficitari. Questa sera ci sarà la chance di rientrare in carreggiata grazie alla Champions League, ma in linea di massima servirà un cambio di marcia totale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Allegri e la Juventus nel mirino | “Non si può giocare così”

LEGGI ANCHE >>> “La Juventus è in crisi profonda”: bocciatura senza appello

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Adani all’attacco: “Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco”

Non sono mancate anche critiche pesanti nei confronti dei bianconeri di Allegri in questi giorni, soprattutto dal punto di vista del gioco. A rincarare la dose ci ha pensato Lele Adani nel corso di ‘Bobo TV’ su Twitch: “La Juve ha la rosa più forte del campionato. Se sei la squadra più forte non puoi presentare questo tipo di partite. Si dice che la Juve ha una rosa giovane, ma è la 14esima rosa più vecchia della Serie A. La squadra non può proporre un calcio di questo tipo. Non posso pensare che Allegri non abbia una proposta di gioco e non riesca a far giocare meglio la Juve”.