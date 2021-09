“Toccano palla e fanno gol” | L’analisi di Handanovic pre Inter-Real Madrid

Prima di Inter-Real Madrid, match di Champions League, Samir Handanovic ha rilasciato alcune parole in conferenza stampa

Alla vigilia di Inter-Real Madrid, Samir Handanovic ha analizzato le prospettive della sua squadra. Il capitano, in conferenza stampa, è apparso piuttosto concentrato: “Questa Inter rispetto a quelle precedenti ha più esperienza, consapevolezza e determinazione. Il nostro obiettivo, come tutti gli anni, è passare il turno. Purtroppo gli altri anni non lo abbiamo fatto, vuol dire che qualcuno è stato più bravo di noi oppure noi non siamo stati all’altezza. Quello però è il passato, noi dobbiamo pensare a domani”.

Handanovic ha parlato anche degli avversari: “Ho visto tante partite del Real Madrid, sono in un ottimo stato di forma. Appena toccano palla fanno gol, starà a noi limitarli e fermarli”.