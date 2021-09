FOTO CM.IT – Inter, il Real Madrid arriva a Milano: tutto pronto per il match

Il Real Madrid arriva a Milano: tutto è pronto per la sfida di domani sera a San Siro contro l’Inter per l’esordio in Champions League

Si avvicina l’esordio in Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro e sfideranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Sarà un remake della sfida della scorsa stagione, visto che entrambe le compagini si trovavano nello stesso girone, anche se alla guida ci saranno due tecnici diversi, appunto Inzaghi e Ancelotti.

Gli spagnoli sono sbarcati a Malpensa questa mattina e hanno poi raggiunto l’hotel che li ospiterà per la partita di domani. La conferenza di Carlo Ancelotti è prevista nel pomeriggio, poi a San Siro ci sarà la rifinitura in vista del match di domani.