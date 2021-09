DIRETTA Champions League, Malmoe-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Eleda Stadion’ tra il Malmoe di Tomasson e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita al Malmoe nella gara inaugurale del gruppo H di Champions League. Per i bianconeri di Allegri è la possibilità di rialzare la testa dopo il pessimo avvio in Serie A con un solo punto in tre giornate ed iniziare bene il cammino europeo. Mentre gli svedesi di Tomasson, quarti in campionato dopo 18 turni, sognano un risultato di prestigio per provare ad essere la sorpresa del girone. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Eleda Stadion’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Malmoe-Juventus

MALMOE (5-3-2): Diawara; Berget, Ahmedhodzic, Nielsen, Brorsson, Rieks; Innocent, Christiansen, Rakip; Colak, Birmancevic. All. Tomasson

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri