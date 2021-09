Torna questa sera il grande calcio europeo con la Champions League. Di scena Juventus e Atalanta rispettivamente contro Malmoe e Villarreal. Le probabili formazioni

Risuoneranno nuovamente questa sera le note della Champions League con la primissima giornata della fase a gironi. Impegnate in trasferta due italiane, la Juventus di Massimiliano Allegri e l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bianconeri saranno di scena a Malmoe col chiaro imperativo di vincere per risollevare un inizio complesso di stagione, mentre i nerazzurri affronteranno l’ostica trasferta di Villarreal contro i campioni in carica dell’Europa League. Tutte le informazioni della serata: dalle probabili formazioni alle ultime di mercato fino a dove seguire Malmoe-Juventus e Villarreal-Atalanta in TV e in streaming. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Allegri e la Juventus nel mirino | “Non si può giocare così”

LEGGI ANCHE >>> “La Juventus è in crisi profonda”: bocciatura senza appello

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Malmoe-Juventus, mercato e probabili formazioni: le scelte di Allegri

Operazione riscatto per la Juventus, reduce da un solo punto nelle prime tre giornate di campionato, con la sconfitta di Napoli a precedere il debutto stagionale in Champions. Non ci arrivano quindi nel migliore dei modi i bianconeri, chiamati al primo successo del nuovo corso di Massimiliano Allegri che per la trasferta svedese dovrebbe affidarsi al 4-4-2 cambiando parecchio rispetto all’ultima gara di Serie A. L’allenatore bianconero recupera tutti i sudamericani con Danilo ed Alex Sandro larghi in difesa a proteggere de Ligt e Bonucci che agiranno davanti a Szczesny. In mediana Cuadrado, Bentancur, Locatelli, e Rabiot, mentre in attacco a supporto di Morata ci sarà il rientrante Paulo Dybala. Classico 4-4-2 per Tomasson sul versante Malmoe, con l’accoppiata Colak-Berget a provare ad impensierire la retroguardia juventina.

LEGGI ANCHE >>> L’annuncio: “Via a gennaio”: la Juventus pensa al colpaccio

LEGGI ANCHE >>>Inter-Real Madrid, Inzaghi: “Vogliamo gli ottavi, mancano dal 2010. Bastoni deve forzare”

Sul fronte mercato la Juventus è sempre al lavoro per il rinnovo di Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. C’è ancora distanza tra le parti per il prolungamento dell’argentino con l’incontro previsto a inizio settembre che è slittato, ma in tempi brevi si attendono risposte importanti. L’offerta juventina si aggira sugli 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus con Antun che invece ne chiede 10 di parte fissa. La Juventus dovrà fare inoltre attenzione alle avances estere per de Ligt che piace sempre al Barcellona, mentre per la porta è sorto il caso Szczesny. Ad ora non rischia il posto ma per il futuro si riflette anche in questo senso: da Onana a ter Stegen che rappresentano le suggestioni estere, fino a piste italiane come Cragno e Audero.

MALMOE (4-4-2): I. Diawara; E. Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, A. Christiansen, Rieks; Colak, Berget. Allenatore: Tomasson.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.

Villarreal-Atalanta, Gasperini tenta il colpaccio: formazioni e mercato

L’Atalanta, che non ha iniziato come sperato il campionato, si rituffa sul sogno Champions con un carico di aspettative importanti dopo le scorse annate. Gasperini prova a sbancare Villarreal affidandosi a Malinovskyi e Ilicic alle spalle di Duvan Zapata. Rientra da titolare Gosens a sinistra mentre a destra Zappacosta dovrebbe vincere il ballottaggio con Maehle. In difesa davanti a Musso il terzetto Toloi-Demiral-Palomino. Pino, Moreno e Dia dovrebbero invece guidare l’attacco di Emery che fa affidamento su una retroguardia solida ed affidata ad Albiol e Pau Torres, con Foyth e Pedraza a completare il quartetto. In mediana l’uomo più pericolo è l’esperto Dani Parejo.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | “Paulo Dybala non è un leader”

Sul fronte mercato l’Atalanta dovrà lavorare al rinnovo di Freuler che insieme ad Ilicic è in scadenza contrattuale. Mentre lo sloveno potrebbe essere alla sua ultima annata a Bergamo, dopo essere stato anche accostato al Milan, lo svizzero punterebbe a restare. Per la prossima estate inoltre andranno monitorate le posizioni di Zapata e Muriel, ma soprattutto di Gosens che fa sempre gola a big italiane come Juventus e Inter.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, P. Torres, Pedraza; D. Parejo, Trigueros, Capoue; Pino, G. Moreno, Dia. All. Emery.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Malmoe-Juventus e Villarreal-Atalanta, guida tv e streaming: dove vederle

Malmoe-Juventus, con calcio d’inizio alle 21, sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. Sky Sport 253 e Sky Sport Arena 204 invece per Villarreal-Atalanta. La sfida dei nerazzurri potrà inoltre essere seguita in streaming su Sky Go, Mediaset Infinity e Now Tv, mentre quella dei bianconeri su Sky Go e Mediaset Play oltre a Now Tv.