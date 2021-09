Ronaldo non ha vinto, l’annuncio di Pogba che piace alla Juve

Paul Pogba è in scadenza di contratto con il Manchester United: per il centrocampista francese arriva l’annuncio di mercato

Ancora pochi mesi poi per Paul Pogba il futuro diventerà presente. In scadenza di contratto nel 2022 con il Manchester United, il centrocampista francese è ormai da tempo dato come partente. Già quest’estate si è parlato di un ritorno alla Juventus e con ancora più insistenza di un possibile trasferimento al Psg o al Real Madrid. Un destino quasi segnato che, le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, dicono sia cambiato con il ritorno di Cristiano Ronaldo che avrebbe convinto Pogba a rinnovare con lo United.

In realtà non tutto è deciso come spiega il fratello del centrocampista, Mathias, parlando a ‘El Chiringuito’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Mathias Pogba: “Paul sceglierà al momento giusto”

Mathias Pogba afferma, infatti, che Paul non ha ancora deciso e che l’annuncio sul futuro arriverà “al momento giusto”. Inoltre ha anche aggiunto: “Sta bene dove si trova, in questo momento, poi dovrà essere lui a decidere. Vedremo più avanti cosa succede, quando arriverà il momento giusto”.

Scelta non ancora fatta, quindi, con Juventus (come Psg e Real Madrid) che possono ancora sperare di prendersi Paul Pogba a giugno a zero.