Rovinati i piani dell’Inter, il Barcellona lo porta via a parametro zero

L’Inter continua a guardarsi intorno alla ricerca dell’erede di Handanovic: intanto, dalla Spagna il Barcellona prova ad inserirsi per Onana

Negli ultimi anni la fiducia dei tifosi nerazzurri nei confronti del proprio portiere è andata scemando, fino a raggiungere sporadici picchi di contestazione. Sia Antonio Conte che Simone Inzaghi hanno sempre dimostrato di avere grande fiducia in Samir Handanovic, non mettendolo mai in discussione. Eppure, sotto traccia, la dirigenza meneghina sta lavorando da tempo all’erede del portiere sloveno: noto è stato l’interesse per Musso, acquistato dall’Atalanta questa estate. Ora, però, l’occasione per difendere la porta dell’Inter sembra essere André Onana: il portiere dell’Ajax andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e gradirebbe un trasferimento a Milano. Il pericolo, però, può essere rappresentato dalla concorrenza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, occasione Onana e pericolo beffa | C’è anche il Barcellona

Le società italiane vivono un momento complicato a livello economico e non possono disporre di budget necessari per insidiare le altre big europee sul mercato. Per questo, occorre fare di necessità virtù e adottare una programmazione dettagliata e approfondita anche sul mercato. È esattamente quello che sta facendo l’Inter per trovare l’erede di Samir Handanovic. Il profilo di Andre Onana piace per età, esperienza internazionale maturata e costo dell’operazione: il camerunese potrebbe arrivare a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I piani di Marotta e Ausilio, però, potrebbero essere rovinati dalla concorrenza. Secondo quanto rivelato da ‘fichajes.com’, anche il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Andre Onana. Il portiere dell’Ajax rappresenta, infatti, un’occasione troppo ghiotta per passare inosservata sul mercato ed i nerazzurri dovranno interfacciarsi con una concorrenza agguerrita. Il vantaggio del club meneghino resta quello di poter garantire ad Onana un posto da titolare fin da subito, mentre i catalani dovrebbero riuscire prima a trovare una sistemazione a ter Stegen. La sensazione, in ogni caso, è che la corsa per l’erede di Handanovic sembra essere ancora apertissima.